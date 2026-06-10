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İran'da "vatana ihanet" suçlamasıyla 47 kişinin mal varlığına el konuldu

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İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde 'düşmana yardım ağı içinde yer alma' ve 'vatana ihanet' suçlamasıyla 47 kişinin mal varlığı tespit edilerek donduruldu. Ülke genelinde ise 200'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğu açıklandı.

İran'ın Kuzey Horasan eyaletinde, "düşmana yardım ağı içinde yer alma" ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 47 kişinin mal varlığının tespit edilerek tedbir amacıyla dondurulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Kuzey Horasan Eyaleti Başsavcısı Rıza Beratizade, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beratizade, yürürlükteki yasa kapsamında yapılan işlemler sonucunda "düşmana yardım ağı içinde yer alma" ve "vatana ihanet" gerekçesiyle 47 kişinin mal varlıklarının belirlendiğini ve el koyma kararlarının uygulandığını belirtti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 200'den fazla kişinin mal varlığına "vatan hainliği" suçlamasıyla el konulduğunu aynı suçlamayla hakkında inceleme yürütülen başka kişilerin mal varlıklarına ilişkin tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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