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İran'da rejim karşıtı gösterilerde rol alan kişi idam edildi

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İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerde İsfahan'da 4 güvenlik görevlisinin ölümüne karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilen Kaim Hüseyni'nin cezası infaz edildi.

İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak eylemleri sırasında İsfahan'da 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylara karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilen Kaim Hüseyni'nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, Hüseyni'nin, "silah çekmek, korku ve dehşet oluşturmak, kamu güvenliğini geniş çapta tehdit etmek, kişilerin fiziksel bütünlüğüne ve ulusal güvenliğe karşı eylemde bulunmak ve kamu düzenini ciddi şekilde bozmak" suçlarından hüküm giydiği belirtildi.

İsfahan'da 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği olaylara karıştığı öne sürülen Hüseyni hakkında mahkemenin verdiği idam kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından sabah saatlerinde cezasının infaz edildiği kaydedildi.

Hüseyni'nin yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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