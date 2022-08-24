İran'da 29. İran El Dokuması Halı Fuarı Güncel Haberler El dokuması halıcılığında dünya pazarında ünlü olan İran, 29. İran El Dokuması Halı Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. El dokuması halıcılığında dünya pazarında ünlü olan İran, 29. İran El Dokuması Halı Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Başkent Tahran'daki Uluslararası fuar merkezinde düzenlenen fuarda, İran'ın farklı yörelerine ait sanat eseri değerindeki halılar yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.456 fırmadan katılan fuar 28 Ağustus'a kadar devam edecek. Güncel Kaynak: AA / Eisa Mohammadi Tahran İran Güncel Haberler

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