Haberler

İran'da 261 milletvekili İranlı müzakere heyetine destek bildirisi yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclisi'nden 261 milletvekili, ABD ile müzakere sürecini yürüten İran heyetine destek açıklaması yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın resmi Telegram hesabına göre, 261 milletvekili müzakere heyetine destek bildirisi yayımladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri, siyasi, ekonomik ve psikolojik olarak düzenliği saldırıların yeni bir aşamaya geçtiği ve halk ile yönetimi karşı karşıya getirmeye çalıştıklarının vurgulandığı bildiride, müzakere heyetine başkanlık eden Kalibaf ve heyetine güven duyulduğu belirtildi.

Ayrıca ABD ve İsrail'in, İranlı müzakere heyetine olan kamuoyu desteğini sarsmaya ve heyete karşı halkta güvensizlik oluşturmaya çalıştıkları, özellikle de ABD Ordusu içindeki istifaları ve karışıklığı örtbas etmeye çalıştıkları ifade edildi.

Bildiride İran halkına, ABD ve İsrail'in yürüttüğü psikolojik savaşa karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.

İran Meclisindeki 290 sandalye bulunuyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

