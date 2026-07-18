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İran'da ABD saldırılarında hasar gören tünel ulaşıma açıldı

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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde Bender Abbas ile Sircan kentini birbirine bağlayan ve ABD saldırılarında hasar gören tünellerden birininin ulaşıma açıldığı bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde Bender Abbas ile Sircan kentini birbirine bağlayan ve ABD saldırılarında hasar gören tünellerden birininin ulaşıma açıldığı bildirildi.

Hürmüzgan Karayolları ve Şehircilik Genel Müdürü Mecid Selahşur, ABD saldırılarında hasar gören tünellerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Selahşur, Bender Abbas ile Sircan kentini birbirine bağlayan ve ABD saldırılarında hasar gören çift yönlü Şehit Mirzayi Tüneli'nin tek yönünün tekrar ulaşıma açıldığını belirtti.

ABD saldırılarının hedefi olan Şur Nehri Köprüsü ile Rudan Yolu Kavşağı'ndaki köprünün ulaşıma kapalı olduğunu ancak her iki köprünün de yanında bulunan alternatif yol üzerinden ulaşımın sağlandığını aktaran Selahşur, vatandaşlardan araç trafiği oluşmaması adına zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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