Haberler

İran'dan ABD'ye yeni savunma doktrini tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD'nin saldırılarının savunma doktrinlerini değiştirdiğini belirterek, yanıtlarının dengesiz, çok katmanlı ve saldırganı güvensizleştiren olacağını söyledi. ABD'ye benzin ve yakıt stoklaması çağrısı yapan Arif, Amerikan ekonomisini karanlık ayların beklediğini iddia etti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD'nin İran halkına karşı yeni suçlarının Tahran'ın güvenlik denklemini ve savunma doktrinini "dengesiz", "çok katmanlı" ve "saldırganı güvensizleştiren" şekilde değiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin paylaştığı mesajında, "ABD'nin İran milletine karşı yeni suçları, güvenlik denklemlerimizi ve savunma doktrinimizi değiştirdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin enerji ekonomisini hedef alacak adımlar atacaklarına işaret eden Arif, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bundan sonra yanıtımız 'dengesiz', 'çok katmanlı' ve 'saldırganı güvensizleştiren" şekilde olacak. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeliler. Amerikan ekonomisini karanlık aylar bekliyor."

Kaynak: AA
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kente art arda bombalar yağdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt

Gündemi sarsan YPG iddiasına MSB'den yanıt
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi

Böyle kaza ne duyuldu ne görüldü! Olay anı kamerada
Van'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu

Dere yatağına uçan otomobil hurdaya döndü
Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

Bir günde ikinci kötü haber! Çifte zam geliyor
Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme

Dev pizza zinciri resmen satıldı! Türkiye için sürpriz gelişme
İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Tutuklular tahliye talep etti

İBB Davası'nda yeni aşamaya geçildi! Mahkemenin kararı ne olacak?