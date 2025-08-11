İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ulaşım Koridoru Projesini Değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kafkasya bölgesinde ABD'nin katılımıyla hayata geçirilmesi planlanan ulaşım koridoru projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığına ait internet sitesine göre, Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Washington'da gerçekleştirilen son müzakereler hakkında Pezeşkiyan'a bilgi verdi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barışın bölge için doğuracağı fırsatlara vurgu yapan Paşinyan, bölgesel ulaşım koridorlarının ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenlik hakları ve yargı yetkisi çerçevesinde işleyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ulaşım koridoru projesinin uygulanması sürecinde herhangi bir askeri veya güvenlik gücünün müdahil olmaması gerektiğini belirterek, ABD'nin ekonomik yatırım ve barışı sağlama iddiaları altında, bölgede emperyalist hedeflerin peşinde olabileceğine dikkati çekti.

Pezeşkiyan, "Bu güzergahın gerçekten barış ve kalkınma yolu olacağından emin olunmalıdır. Yabancıların yayılmacı ve hakimiyet arayışına hizmet eden bir araç haline gelmemelidir." ifadelerini kullandı.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ortak deklarasyon "bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli bir adım" şeklinde nitelendirilmiş ancak "istikrarı bozabilecek dış müdahale yönünden endişe verici" olarak değerlendirilmişti.

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin söz konusu projenin gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise dün yaptığı açıklamada, Zengezur Koridoru'yla ilgili gelişmelerin abartıldığı gibi olmadığını tüm tarafların İran'ın taleplerini dikkate aldığını belirtmişti.