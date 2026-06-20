İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Tahran'da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ile Nakvi, iki ülke ilişkileri, sınır ticareti, bölgesel gelişmeler ve İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan Nakvi???????, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Nakvi ve Mumini görüşmesinde, iki ülke arasındaki sınır ticareti ile terörizmle mücadele konuları ele alındı.