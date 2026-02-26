Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'in nükleer silah konusundaki taahhüdüne güvenilmesini istedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ali Hamaney'in nükleer silah olmadığına dair açıklamalarına atıfta bulunarak 'Nükleer silah peşinde değiliz' dedi. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik nükleer silah uyarılarına da yanıt verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in nükleer programla ilgili sözlerine işaret ederek "Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir." dedi.

İran devlet televizyonuna göre Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer silah peşinde olmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney'e atıfla "Toplumun lideri, siyasetçiler gibi yalan söylemez, nükleer silahımız olmayacağını söylediğinde gerçekten olmayacak demektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ilan etmesi gerekiyor" şeklindeki açıklamasına dair ise "Bunu zaten defalarca açıkladık." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran konusunda son derece net bir tutum sergilediğini aktararak "Başkan'ın mesajı çok açık. İran nükleer silaha sahip olamaz." demişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
