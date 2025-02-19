İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Katar Emiri ile Tahran'da Görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Pezeşkiyan ile Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.