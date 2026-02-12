Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siber alandaki filtreleme politikalarını eleştirerek, yasakların sorunu çözmediğini ve toplumda VPN kullanımının yaygınlaştığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki internet yasaklarını eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Gülistan eyaletinin Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada siber alandaki filtreleme politikalarını eleştirerek, uygulamanın pratikte sonuç vermediğini belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yaptığı görüşmelerde de konuyu defalarca gündeme getirdiğini söyleyen Pezeşkiyan, "Siber alanı filtreledik ancak gerçek şu ki filtreleme sadece bir şeyi örtbas etmek gibidir. Bugün, dindar gençler arasında bile kullanıcıların önemli bir kısmı filtrelemeyi aşmak için araçlar kullanıyor. Bu, sorunun sadece yüzeysel kısıtlamalar getirerek çözülemeyeceğini, aksine gerçekçi ve düzeltici bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini gösteriyor." dedi.

Yasakların sorunu çözmediğini vurgulayan Pezeşkiyan, toplumun farklı kesimlerinde VPN kullanımının oldukça yaygın olduğuna dikkati çekerek, "Filtreleme yaptığımızda bazı insanlar VPN satıyor ve hiçbir çaba harcamadan para kazanıyorlar. Bu gerçeği göremiyor muyuz? Neden gözlerimizi kapatıp inkar ediyoruz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

