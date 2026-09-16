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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Irak'taki KYB Başkanı Talabani bölgesel konuları görüştü

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TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine başkent Tahran'a gelen Talabani'yi kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alınırken, Pezeşkiyan, "Bölge ülkelerinin derin bağlara sahip olduğuna ve bu bağlarla işbirliği ve kalkınma yolunda birlikte olunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in bölge ülkeleri arasında çatışma meydana getirerek yine bölgedeki kaynakları sömürme amacı güttüğünü, bu nedenle iş birliğinin arttırılarak diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki sorunların iyi komşuluk çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine atıf yapan Pezeşkiyan, aşırıcılıktan kaçınılmasını istediklerini söyledi.

Talabani ise, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) dostu olduğunu, her iki taraf arasındaki iş birliğinin ve ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Talabani ayrıca, İran'ın IKBY ile olan sınırlarının güvenliğinin sağlanması için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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