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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Eşinin Fotoğrafını Görünce Gözyaşlarına Hakim Olamadı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hayatını kaybeden eşinin fotoğrafını görünce düzenlenen konferansta duygusal anlar yaşadı. Pezeşkiyan, gözyaşları içinde konuşmasına devam etmekte zorluk çekti.

- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, hayatını kaybeden eşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansta konuşma yaptığı sırada, hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen "Aile, Gelecek ve Kalıcı Bağlar" başlıklı konferansa katıldı. Konferansta yaptığı konuşma esnasında Pezeşkiyan, trafik kazasında hayatını kaybeden eşine ait bir fotoğrafı sinevizyonda görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve zorlukla konuşmasına devam eden Pezeşkiyan, "Çok zor özür dilerim. İzin verirseniz ben konuşmayayım" dedi.

Pezeşkiyan, kürsüden indikten sonra kızı Zehra Pezeşkiyan'ın yanına oturdu. Gözyaşlarını tutamayan Cumhurbaşkanı bir süre daha duygusal anlar yaşamaya devam etti.

Pezeşkiyan, 1993 yılında yaşanan bir trafik kazasında eşi Fatıma Mecidi ve bir oğlunu kaybetmişti. Pezeşkiyan, o günden sonra bir daha evlenmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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