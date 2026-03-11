Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşın Sona Ermesi İçin Tazminat ve Uluslararası Garanti Gerekli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için tazminat ödenmesi ve uluslararası güvence talep ettiklerini açıkladı. Pezeşkiyan, bölgesel barışa bağlı olduklarını vurguladı.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaşın sona ermesi için tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırılara karşı uluslararası güvence verilmesini şart koştuğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Rusya ve Pakistan liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın bölgesel barışa bağlılığını yinelediğini belirtti. Savaşın sona ermesi için şartlarını da sıralayan Pezeşkiyan, "Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırılara karşı güçlü uluslararası garantiler verilmesidir" dedi.

Kaynak: ANKA
