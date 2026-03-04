İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Komşularımızın Egemenliğine Saygı Duyuyoruz"
(ANKARA) – İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere yönelik mesaj vererek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ülke liderlerine mesaj verdi. Pezeşkiyan, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı" dedi.
