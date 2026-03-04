Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Komşularımızın Egemenliğine Saygı Duyuyoruz"

Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere yönelik egemenlikleri için saygı duyduklarını belirterek, bölgesel barışın bu ülkeler tarafından sağlanması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ülke liderlerine mesaj verdi. Pezeşkiyan, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı" dedi.

Pezeşkiyan, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı

Kaynak: ANKA
