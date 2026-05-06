Pezeşkiyan, Al-Zaidi ile Görüştü: Kimse Bizi Teslim Olmaya Zorlayamaz

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ın başbakan adayı Ali Falih Al-Zaidi ile görüştü.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Müslümanlar, Yüce Allah'a çoktan teslim olduk; başka hiç kimse bizi teslim olmaya zorlayamaz. Irak Başbakanı Ali Falih Al-Zaidi ile yaptığım görüşmede, ABD'yi bölgemizdeki askeri tehditleri ortadan kaldırmaya çağırdım; Şii mezhebine mensup kişiler zorla boyun eğdirilemez." ifadesini kullandı.

