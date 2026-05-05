Haberler

İran Cumhurbaşkanı'ndan Irak Başbakan adayı Zeydi'ye tebrik telefonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'yi telefonla arayarak tebrik etti. İki lider, Irak-İran ilişkileri ve gelecekteki iş birliği konularını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'yi arayarak, üstlendiği görev dolayısıyla tebrik etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Zeydi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın, Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerini ele alarak, bu ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yollarını değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede, önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretlerin yapılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Başbakan adayı Zeydi, Irak'ın diplomatik çözüm yollarını desteklediğini ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Zeydi, Irak'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenebileceğini de aktardı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı