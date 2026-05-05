İran Cumhurbaşkanı'ndan Irak Başbakan adayı Zeydi'ye tebrik telefonu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali ez-Zeydi'yi arayarak, üstlendiği görev dolayısıyla tebrik etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Zeydi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın, Zeydi'yi yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, tarafların görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerini ele alarak, bu ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yollarını değerlendirdiği kaydedildi.

Görüşmede, önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretlerin yapılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Başbakan adayı Zeydi, Irak'ın diplomatik çözüm yollarını desteklediğini ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Zeydi, Irak'ın İran ve ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenebileceğini de aktardı.