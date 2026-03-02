Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD-İsrail'in hastane ve okullara saldırılarına tepki Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alındığını belirterek, bu suçlara sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD- İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin de hedef alındığını belirterek "İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarında okul ve hastanelerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Hastanelere düzenlenen saldırılar hayatın kendisine yapılan bir saldırıdır. Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef alır. Hastaları ve çocukları hedef almak, insani ilkeleri açıkça ihlal eder." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu saldırıları kınamalıdır. Yas tutan milletimin yanındayım. İran bu suçlara sessiz kalmayacak ve boyun eğmeyecektir." mesajını paylaştı.

