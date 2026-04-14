İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Washington'un Sert Tutumu Anlaşmaya Varılmasını Engelledi

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında İslamabad'da geçen hafta yapılan müzakerelere ilişkin, ABD'nin iyi niyet göstermemesi ve sert tutumunun anlaşmaya varılmasını engellediğini söyledi.

Pezeşkiyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Taraflar arasında uzmanlar düzeyinde bazı mutabakatlara varılmış olmasına rağmen, ABD'li üst düzey yetkililerin uzlaşmaz tutumu ve siyasi irade eksikliği anlaşmanın tamamlanmasını engelledi" dedi.

İran medyasına göre Pezeşkiyan, ülkesinin anlaşma ve tam ateşkes için şartlarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Pezeşkiyan, "Tehditler ve baskılar, yalnızca ABD'nin bölgede kendi yarattığı sorunları daha da derinleştirir" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte İran'ın, yasal çerçeveler içinde ABD ile görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu bildiren Pezeşkiyan, Avrupa'nın müzakerelerde yapıcı bir rol oynayabileceğini de söyledi.

İran devlet medyası: ABD ile yeni görüşmelere ilişkin herhangi bir bilgi yok

İran'ın devlet haber ajansı IRNA, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan ile Tahran arasında mesaj alışverişi yapıldığını, ancak ABD ile yeni görüşmeler düzenlenmesine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

ABD Başkan yardımcısı JD Vance, ABD medyasına verdiği bir röportajda, geçen hafta yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini, ancak topun İran sahasında olduğunu söylemiş, taraflar arasında yeni görüşmeler yapılabilceğine dair sinyal vermişti.

