İran'dan "Hürmüz'e yönelik herhangi bir tehdidin dünya için geniş kapsamlı sonuçları olur" uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditlerin dünya için geniş kapsamlı sonuçları olabileceği uyarısında bulundu ve ABD'nin isteklerinin müzakereleri engellediğini belirtti.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin son durumunu ele aldığını bildirdi.

Pezeşkiyan, ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam edeceğini vurgulayarak, ateşkesin şartlarını "açıkça" ilan ettiklerini ve buna uyacaklarını belirtti.

ABD'nin "maksimalist isteklerinin" bir anlaşmaya varılmasını engellediğini ifade eden Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdit, dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır." uyarısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Lübnan'ın da ilk ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
