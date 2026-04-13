Pezeşkiyan'dan ABD'ye Mesaj: Haklarımıza Saygı Duyulursa Anlaşma Mümkün

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin tutumunu değiştirmesi halinde müzakerelerde anlaşma zeminine ulaşılabileceğini ifade etti. ABD'nin İran halkının haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

(TAHRAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, Washington'un tutum değiştirmesi halinde anlaşma zemininin oluşabileceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, "ABD hükümeti totaliter tutumundan vazgeçip İran halkının haklarına saygı gösterirse, bir anlaşmaya varmanın yolları mutlaka bulunacaktır. Müzakere ekibinin üyelerine, özellikle de sevgili kardeşim Dr. Qalibaf'a başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

