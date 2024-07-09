Üye Girişi
Haberler

Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Lübnan'daki Hizbullah'a ve bölgedeki direniş hareketlerine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini belirtti. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a mektup gönderen Pezeşkiyan, "İsrail'in savaş çığırtkanlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Lübnan'daki Hizbullah'a ve bölgedeki "direniş hareketlerine" güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini belirtti.

NASRALLAH'A MEKTUP GÖNDERDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan, kendisine tebrik mesajı ileten Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a hitaben bir mektup gönderdi.

"DİRENİŞ GÜÇLERİNE DESTEK İRAN'IN TEMEL POLİTİKASI"

Mektupta, İran'ın, Hizbullah'a ve bölgedeki direniş hareketlerine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, direniş güçlerine desteğin "İran'ın temel politikası" olduğunu ifade etti.

"İSRAİL'İN SUÇ POLİTİKALARINI SÜRDÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş hareketlerinin, bu rejimin (İsrail), mazlum Filistin halkına ve diğer bölge halklarına karşı savaş çığırtkanlığını ve suç politikalarını sürdürmesine izin vermeyeceğinden eminim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mesud Pezeşkiyan Hasan Nasrallah Lübnan İsrail İran Dış Politika Politika Güncel Haberler

Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde

Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde

 Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu

Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu

 Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

Ticaret Bakanı Bolat: Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz

Bakmadan Geçme

TÜRKSAT 6A NEDİR? Türksat 6A uzaya gönderildi mi? Türksat 6A ne işe yarayacak? Bugün maç var mı EURO 2024? 9 Temmuz bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ SALI | Bugün TV'de ne var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW TFF seçimi ne zaman? TFF başkan adayları kim? 9 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 2024-25 okullar ne zaman açılacak? 9 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Eylem Tok kimdir? Eylem Tok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 9 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi

Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title