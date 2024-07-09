Hizbullah'a destek vermeyi sürdürecek mi? İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan net konuştu

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin Lübnan'daki Hizbullah'a ve bölgedeki "direniş hareketlerine" güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini belirtti.

NASRALLAH'A MEKTUP GÖNDERDİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan, kendisine tebrik mesajı ileten Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a hitaben bir mektup gönderdi.

"DİRENİŞ GÜÇLERİNE DESTEK İRAN'IN TEMEL POLİTİKASI"

Mektupta, İran'ın, Hizbullah'a ve bölgedeki direniş hareketlerine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, direniş güçlerine desteğin "İran'ın temel politikası" olduğunu ifade etti.

"İSRAİL'İN SUÇ POLİTİKALARINI SÜRDÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Pezeşkiyan, "Bölgedeki direniş hareketlerinin, bu rejimin (İsrail), mazlum Filistin halkına ve diğer bölge halklarına karşı savaş çığırtkanlığını ve suç politikalarını sürdürmesine izin vermeyeceğinden eminim." dedi.