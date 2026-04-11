İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nden "ABD'nin, Pakistan'ın iyi niyetli çabalarına nasıl yaklaşacağı belirsiz" mesajı

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD- İsrail'in İran'a karşı başlattığı ve bölgesel ile küresel güvenliği tehlikeye atan savaşı sona erdirmeye yönelik iyi niyetli arabuluculuk çabalarına saygı göstermesini beklediklerini söyledi.

Mukaddem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslamabad'ın İran ulusuna karşı yürütülen yasa dışı savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistan'ın iyi niyetli arabuluculuk girişimlerine ev sahipliği yaptığını belirten Mukaddem, şunları kaydetti:

"Bu savaş, sadece İran ulusu ve medeniyetine karşı açık bir suç değil aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliğini tehlikeye atmıştır. ABD'nin, ev sahibi ülkenin arabuluculuk çabalarını onurlandırıp onurlandırmayacağı henüz belli değil."

İran müzakere heyetinin başkanı Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'yle yürütülecek müzakerelere ilişkin "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok." demişti.