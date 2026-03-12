Haberler

İran, BM Güvenlik Konseyi Kararını Kınadı

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik aldığı kararın hukuksuz olduğunu belirtti ve kararın Körfez ülkeleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İran hakkında aldığı kararı "tamamen hukuksuz" olarak nitelendirerek kınadı.

Bekayi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayan dünkü kararın BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerini çarpıttığını" savundu. Kararı destekleyen ülkeleri eleştiren Bekayi, bu ülkelerin "İran'ın iki zorba rejimin sebepsiz saldırısına karşı kendini savunduğunu görmezden geldiğini" ileri sürdü.

Bekayi ayrıca, "Hiçbir ülke ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşa herhangi bir destek sağlamamalıdır" ifadesini kullandı ve Tahran yönetiminin komşularının egemenliğini veya toprak bütünlüğünü ihlal etme niyeti olmadığını ve azami ölçüde itidal gösterdiğini belirtti.

