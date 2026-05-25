İran basını, Basra Körfezi'nde bir İHA düşürüldüğünü duyurdu

İran'ın, Basra Körfezi bölgesinde yeni bir hava savunma sistemi kullanarak, bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Etkisiz hale getirilen İHA'nın enkazının Basra Körfezi'ne düştüğü belirtildi.

İran'ın söz konusu İHA'yı yeni bir savunma sistemi ile düşürdüğü ve bunun "düşmanın" Basra Körfezi'nde etkili olamayacağı mesajı taşıdığı ifade edildi.