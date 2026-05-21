Pakistanlı general Tahran'da: ABD-İran anlaşmasına arabuluculuk

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran-ABD müzakerelerindeki uçurumları azaltmak ve mutabakat taslağının kabulünü ilan etmek için Tahran'ı ziyaret edecek. ABD'nin yeni teklifi inceleniyor, ancak ihtilafların giderilmesi için Washington'ın savaş eğilimini sonlandırması gerektiği belirtiliyor.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'a yapacağı ziyaretin, İran ile ABD arasında anlaşma için yürütülen müzakerelerdeki "uçurumları" azaltmayı ve mutabakat taslağının kabul edilişinin resmi olarak ilan edilmesini amaçladığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberinde, ABD'nin dün Pakistan aracılığıyla gönderdiği yeni teklifin Tahran yönetimince incelenmesinin sürdüğü kaydedildi.

İncelemeler kapsamında, Tahran'ın teklife vereceği yanıtın metnine ilişkin "geniş bir çerçeve, bazı ayrıntılar ve güvence niteliğinde güven artırıcı önlemler" konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Haberde, ABD'nin yeni teklifinin iki ülke arasındaki müzakerelerde gündeme getirdiği talepler konusundaki "uçurumları bir nebze de olsa azalttığı", ancak ihtilafların giderilmesi için "Washington'ın savaşa olan eğiliminin sona erdirilmesi gerektiği" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Munir'in Tahran ziyaretinin, ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının azaltmayı ve mutabakat taslağının kabul edilişinin resmi olarak ilan edilmesini amaçladığı kaydedildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin mesaj alışverişi çerçevesinde dün Tahran'ı ziyaret etmiş, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İranlı mevkidaşı İskender Mumini'nin ardından bugün de Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Pakistan aracılığıyla gönderdiği yeni teklifin kendilerine ulaştığını ve incelendiğini ancak henüz cevap vermediklerini aktarmıştı.

İran basını, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'in de müzakereler kapsamında bu akşam Tahran'a geleceğini yazmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
