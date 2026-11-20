İran basını, Keşm Adası'na ABD-İsrail füze saldırısı düzenlendiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'na füze saldırısı düzenlendi. Haberde saldırının ABD-İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi.
İran basınında, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'na ABD- İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, Keşm Adası'na füze saldırısı düzenlendi.
Haberde, saldırının ABD-İsrail tarafından düzenlendiği ve konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA