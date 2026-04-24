İran basını: Hürmüz Boğazı'ndan bir tanker gemisi daha geçti

ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına rağmen bir tanker gemisi daha Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, ABD'nin, İran'dan Çin'e petrol sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldığı Curaçao bayraklı "Coba" isimli bir tanker gemisinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını ve Lark Adası yakınlarında demirlediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına 10 binden fazla askerin yanı sıra onlarca savaş gemisiyle savaş uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
