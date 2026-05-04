İran Basını: "Hürmüz Boğazı'nda Bir ABD Savaş Gemisine İki Füze İsabet Etti"

(ANKARA) - İran'ın devlet haber ajansı, Hürmüz Boğazı yakınlarında, Jask Adası açıklarında bir ABD donanma gemisine iki füze isabet ettiğini ileri sürdü.

İran'ın devlet haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında, Jask Adası açıklarında bir ABD donanma gemisine iki füze isabet etti. Haberde, geminin İran Devrim Muhafızları'nın durma uyarılarını dikkate almadığı öne sürüldü.

Söz konusu saldırı iddiası, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün "Özgürlük Projesi (Project Freedom)" adıyla başlatacağını söylediği operasyon kapsamında, Hürmüz Boğazı'nda sıkışan gemilere rehberlik edileceğini açıklamasının ardından geldi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise bu operasyonu 15 bin asker, 100'den fazla kara ve deniz konuşlu hava aracı ile savaş gemileri ve insansız hava araçlarıyla destekleyeceğini duyurmuştu.

Kaynak: ANKA