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ABD Saldırısında 3 İranlı Pilot Hayatını Kaybetti

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ABD'nin 1 Eylül'de İran'a düzenlediği saldırılarda 3 pilot öldü. Saldırılarda toplam 18 kişi hayatını kaybetti, 142 kişi yaralandı. Sirik'te bir düğün evine düzenlenen saldırıda da 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin 1 Eylül'de düzenlediği saldırılar sırasında İran ordusu mensubu 3 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, ABD'nin 2 gün önce İran'a düzenlediği saldırılarda 3 pilot yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden pilotlardan Mücteba Bakıri ve Hamid Okati'nin Deniz Kuvvetleri, Hüseyin Mehdeviyan'ın ise Hava Kuvvetleri mensubu olduğu kaydedildi.

ABD, 1 Eylül Salı günü akşam saatlerinde İran'ın güney bölgelerine saldırılar düzenlemişti. İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kuhestek bölgesinde bir düğün evine düzenlediği saldırıda da 5 kişi yaşamını yitirmiş, 68 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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