İran basını: ABD-İsrail'in Şerif Teknoloji Üniversitesine saldırısında ülkenin yapa zeka altyapısı hedef alındı

Güncelleme:
ABD ve İsrail saldırılarında İran'ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesindeki ülkenin yapa zeka altyapısının hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, gece ABD ve İsrail'in Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesine düzenlediği saldırıda üniversitenin veri merkezi vuruldu.

Haberde, üniversitenin veri merkezinin, ülkenin yapay zeka platformunun ve binlerce diğer hizmetin altyapısını oluşturduğu belirtildi.

Şerif Üniversitesi Rektörü Mesud Tecrişi, saldırının ardından olay yerinden paylaştığı görüntülü mesajında, "Şerif Teknoloji Üniversitesi, kültür ve bilimin yayılmasıyla uğraşan bir bilim kurumudur ve bu toprakların düşmanlarının vahşetiyle zarar görmüştür." ifadelerini kullandı.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
