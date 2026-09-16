İran Atom Enerjisi Kurumu, UAEA Başkanı Grossi'yi "siyasi" davranmakla suçladı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin açıklamalarının "siyasi" nitelikte olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kemalvendi, Grossi'nin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kemalvendi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'na (Rafael Mariano Grossi) güvenimiz yok. Ancak Başkan, kendi yaklaşımında köklü bir değişikliğe gitmek isterse durum farklı olabilir. O, profesyonel bir çalışma yürütmekten çok siyasi hesaplar peşinde koşuyor. Açıklamaları da siyasi nitelikte." dedi.

Düşmanın saldırgan eylemlerini tamamlamak amacıyla bilgi elde etmeye çalıştığını öne süren Kemalvendi, bu koşullarda, nükleer tesislere ilişkin bilgilerin korunmasının özel önem taşıdığını belirtti.

Kemalvendi, UAEA'nın raporları ile Grossi'nin açıklama ve röportajlarının Avrupa ülkeleri, ABD ve özellikle İsrail'in İran'a yönelik siyasi baskılarına zemin hazırladığını savundu.

Grossi'nin görevini profesyonel şekilde yerine getirmediğini ileri süren Kemalvendi, UAEA Başkanının kurumu İsrail ve ABD'nin kontrolüne vermeye çalıştığını iddia etti.

İran'ın UAEA ile mevcut ilişkilerini, kurumun eski Başkanı Yukiya Amano dönemindeki ilişkilerle karşılaştıran Kemalvendi, Amano döneminde de İran ile UAEA arasında geniş kapsamlı temaslar bulunduğunu ancak dönemin başkanının sürekli röportaj vererek İran'a yönelik suçlamalarda bulunmadığını söyledi.

Kemalvendi, "Bizim söylediğimiz, UAEA'nın kendi konumuna, yani siyasi değil profesyonel ve teknik çalışmalar yürüttüğü konumuna dönmesi gerektiğidir." dedi.

UAEA Başkanı Grossi geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, İran'daki nükleer tesislerin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişti.

Grossi, "Bu raporlama döneminde Ajans, İran'dan beyan edilmiş nükleer malzeme veya tesislerin durumuna ilişkin hiçbir bilgi almadı ve sahada doğrulama faaliyeti yürütmek üzere bu tesislerin hiçbirine erişemedi." ifadelerini kullanmıştı.

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgi ve erişimi sağlamadığı gerekçesiyle ülkenin nükleer dosyasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ve BM Genel Kuruluna sevk edilmesini öngören kararı kabul etmişti.

Kaynak: AA