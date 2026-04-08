İran: Görüşmeler Sırasında "Tetikte Olacağız"

(ANKARA) - İran'ın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail ile varılan iki haftalık ateşkesin, savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini ve Tahran'ın "parmağının tetikte olduğunu" açıkladı.

İran devlet medyasında yer alan habere göre Konsey, ABD ve İsrail ile varılan iki haftalık ateşkesin, savaşın sona erdiği anlamına gelmediğini, bu süreçte Tahran'ın "tetikte olacağını" belirterek, "düşmanın herhangi bir hatasının tam kapsamlı bir karşılıkla yanıtlanacağı" uyarısında da bulundu.

Konsey, cuma günü Pakistan'da başlatılacak müzakerelere katılma kararının, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney'in yönlendirmesi doğrultusunda alındığını, İran'ın görüşmelere "Amerikan tarafına tam bir güvensizlikle" katılacağını kaydetti.

