İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'yi uyarıyoruz, elimiz tetikte
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'ye yönelik olası saldırılara karşı uyarıda bulundu ve karşılık olarak daha sert yanıtlar vereceklerini açıkladı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İran'a yönelik herhangi bir olası saldırıya ilişkin, "ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını uyarıyoruz, elimiz tetikte." açıklamasında bulundu.
İran basınına göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, "ABD Başkanı ve o ülkenin saldırgan komutanlarını tekrar eden tehditleri üzerine uyarıyoruz. Elimiz tetikte. İran'a saldırı gerçekleşmesi halinde önceden belirlenmiş hedeflere daha sert şekilde saldıracağız." İfadelerine yer verildi.