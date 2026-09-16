Haberler

İran: ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz, güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD’ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." dedi.

İran basınına göre, Rezai ile Talabani, başkent Tahran'da görüştü.

Görüşme sırasında Rezai, "ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz ve güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sınır güvenliği konusuna da dikkati çeken Rezai, "Terör grupları sorunu, sınır güvenliği ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınmalıdır." dedi.

KYB Başkanı Talabani ise, ekonomik, güvenlik ve diplomatik işbirliğin geliştirilmesi çabalarını memnuniyetle karşılayarak, terör grupları sorunun çözüme kavuşturulması ve sınır güvenliğinin önemine atıf yaptı.???????

Kaynak: AA
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler

3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor! Nedeni pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli

Toplumu zehirlemek isteyenlere geçit yok! Listede yüzlerce isim var
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz

Bakan Gürlek duyurdu! Yargıda köklü bir dönüşüm başlıyor

Herkes ekran başına! Avrupa Ligi'nde perde açılıyor

Herkes ekran başına! Bu gece ortalık yanacak

Bakan Ersoy duyurdu! Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım hedefi

Deprem bölgesinde kültürel mirasa 34 milyar liralık yatırım hedefi
Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

''Bize yanlış yaptılar, onlar da biliyor!''
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi

Yıldız golcüsünü Yunan devine sattı! İşte bonservisi