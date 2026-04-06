İran: İsfahan semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi SİHA düşürüldü

İran, İsfahan eyaletinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi SİHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran'ın kamikaze İHA'sını kopyalayan bir ABD İHA'sı da imha edildi.

İran, İsfahan eyaleti semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava aracının ( Siha ) hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi SİHA'nın İsfahan semalarında entegre hava savunma ağı tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Diğer yandan Hark Adası yakınlarında da ABD'nin, İran'ın "Şahid-136" adlı kamikaze İHA'sını kopyalayarak ürettiği "Lucas" adlı İHA'nın savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu son müdahale ile şu ana kadar İran'ın entegre hava savunma sistemleri tarafından ülke genelinde düşürülen ABD-İsrail'e ait insansız hava araçlarının sayısının 168'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
