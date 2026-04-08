İran: ABD ve müttefiklerinin altyapısına öyle bir saldıracağız ki bölgeden ayrılmak zorunda kalacaklar

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve müttefiklerinin altyapısına yönelik saldırılara misilleme olarak, yıllarca bölgenin petrol ve doğal gazından mahrum bırakacaklarını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, "ABD ve müttefiklerini, altyapılarına vuracakları darbe ile yıllarca bölgenin petrol ve doğal gazından mahrum bırakacaklarını ve bölgeden ayrılmak zorunda bırakacaklarını" belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, "Gerçek Vaat 4 operasyonunun 99. dalgasına" ilişkin açıklamada bulundu.

Zülfikari, "İran Silahlı Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin altyapısına öyle bir darbe vuracak ki yıllarca bölgenin petrol ve doğal gazdan mahrum kalacak ve bölgeden ayrılmak zorunda kalacaklar." İfadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik saldırılara karşılık verdiklerini belirten Zülfikari, Devrim Muhafızları Ordusu'nun deniz ve hava kuvvetlerinin, ABD'nin bölgedeki çıkarları ve üslerini, İsrail ordusunun komuta ve toplanma merkezlerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
