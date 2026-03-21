İran Atom Enerjisi Kurumu: Bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendi

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırının uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğu belirtildi. Nükleer tesiste radyoaktif sızıntı olmadığı ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun ABD merkezli X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İsrail'in uluslararası yükümlülükleri hiç sayarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırılar sonucunda yapılan teknik incelemelere göre nükleer tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntının meydana gelmediğini ve bölgede yaşayan halk için tehlike bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler
Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti

Otobüste sapık var! Yolcu saniye saniye kaydetti
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

Yok böyle ceza! Motosikletini satsa bu parayı ödeyemez