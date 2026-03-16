İran ordusu: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılarında 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı kullanıldığını açıkladı. Naini, bu saldırılarda yaklaşık 5 bin düşmanın ölü veya yaralı olduğunu öne sürdü.
İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.
Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı