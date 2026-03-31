İran: ABD ve İsrail'e ait MQ-9 ve Orbiter tipi 4 SİHA'yı düşürdük

Güncelleme:
İran, İsfahan eyaleti semalarında dünden bu yana ABD'ye ait 3 MQ-9 ve İsrail'e ait bir Orbiter tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ait 2 adet MQ-9 tipi SİHA'nın dün İsfahan semalarında entegre hava savunma ağı tarafından düşürüldüğü belirtildi.

İran ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla bugün sabah saatlerinde İsfahan üzerinde bir başka MQ-9 tipi SİHA'nın hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

Elburz eyaletinde ise dün İsrail'e ait Orbiter tipi SİHA'nın düşürüldüğü açıklandı.

İran Silahlı Kuvvetleri, söz konusu SİHA'ların vurulduğu anın radar görüntülerini yayımladı.

Ordunun açıklamasına göre, bu son müdahale ile İran'ın entegre hava savunma sistemleri tarafından ülke genelinde düşürülen ABD-İsrail'e ait insansız hava araçlarının sayısı 146'ya ulaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti