İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi ateşlediğini duyurdu

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.

Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.