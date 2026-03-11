Haberler

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi ateşlediğini duyurdu

İran ordusu, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzelerini ateşlediğini duyurdu. Füzenin ateşlendiği anları gösteren görüntüler de paylaşıldı.

İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.

Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
