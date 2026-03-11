İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi ateşlediğini duyurdu
İran ordusu, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzelerini ateşlediğini duyurdu. Füzenin ateşlendiği anları gösteren görüntüler de paylaşıldı.
İran, bölgedeki ABD üslerine 2 tonluk savaş başlığı taşıyan gelişmiş Hürremşehr füzelerini ateşlediğini bildirdi.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Sadık Vaad 4 Operasyonu'nun 37. dalgası kapsamında, bölgedeki ABD terörist ordusunun üslerine doğru 2 tonluk savaş başlığı taşıyan yeni Hürremşehr füzelerinin ateşlenmesi devam ediyor." denildi.
Füzenin ateşlendiği görüntüler de yayınlandı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun