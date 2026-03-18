Haberler

İran'dan "bölgedeki ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD üsleri ve ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin hedef alınacağını açıkladı. Bölge halkı, bu tesislerden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, ABD üslerinin yanı sıra ABD ile irtibatlı petrol tesislerinin de hedef alınacağını belirtti.

Tengsiri, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, hedef alacakları yerlere ilişkin açıklama yaptı.

Tengsiri, "Hedef listesinin güncellenmesi ile ABD üslerini ile birlikte ABD ile irtibatlı petrol tesirleri de hedef alınacak." ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında bölge halkına uyarıda bulunan Tengsiri, ABD ile irtibatlı petrol tesislerinden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

