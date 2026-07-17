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İran, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD savaş gemisine seyir füzesi fırlattı

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İran Silahlı Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde bir ABD savaş gemisine seyir füzesi fırlattı. Saldırının ardından geminin geri çekildiği bildirildi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin, Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki bir ABD savaş gemisine seyir füzesi fırlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hint Okyanusu'nda bulunan ABD savaş gemisi hedef alındı.

Haberde, İran kıyılarından Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki bir ABD savaş gemisine akşam saatlerinde seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Saldırının ardından savaş gemisinin geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İran'ın fırlattığı seyir füzesine ilişkin görüntüler ise devlet televizyonunda yayımlandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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