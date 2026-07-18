Haberler

İran Sağlık Bakanlığı: ABD'nin 27 Haziran'da başlattığı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana, ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı yaralıların hastanelerde tedavisinin devam ettiğini aktaran Kirmanpur, 460 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisini kaydetti.

Kirmanpur, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı

Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Locası iptal edilen Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler

Kriz büyüyor! Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi

Erkek alarmı! 2 bin 600 yıllık Hanedan Yasası değişti