Haberler

İran: ABD Ordusunu Hürmüz Boğazı'na Girmemesi İçin Uyarıyoruz

İran: ABD Ordusunu Hürmüz Boğazı'na Girmemesi İçin Uyarıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran, ABD ordusunu Hürmüz Boğazı'na girmemesi konusunda uyardı.

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran, ABD ordusunu Hürmüz Boğazı'na girmemesi konusunda uyardı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkışması halinde saldırıya uğrayacağı uyarısında bulunuyoruz" denildi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin boğazdan çıkışına pazartesi gününden itibaren destek vereceğini açıklamıştı.

İran ordusu, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin İran Silahlı Kuvvetleri'yle koordine edilmesi gerektiğini defaatle dile getirdik" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Xinhua
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz