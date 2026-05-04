İran: ABD Ordusunu Hürmüz Boğazı'na Girmemesi İçin Uyarıyoruz

TAHRAN, 4 Mayıs (Xinhua) -- İran, ABD ordusunu Hürmüz Boğazı'na girmemesi konusunda uyardı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkışması halinde saldırıya uğrayacağı uyarısında bulunuyoruz" denildi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin boğazdan çıkışına pazartesi gününden itibaren destek vereceğini açıklamıştı.

İran ordusu, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin İran Silahlı Kuvvetleri'yle koordine edilmesi gerektiğini defaatle dile getirdik" ifadelerine yer verdi.

