İran, Trump'ın tehditlerine karşı Babu'l Mendeb Boğazı'nın da Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısında bulundu

İran, ABD Başkanı Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehditleri sonrasında Babu'l Mendeb Boğazı'nın kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran liderinin danışmanı, Beyaz Saray'ın hatalarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
