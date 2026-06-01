İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD güçleri, Sirik Adası'nda bir iletişim kulesini hedef aldı

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'ndaki bir iletişim kulesini hedef aldığını, buna karşılık saldırının başladığı hava üssünün vurulduğunu duyurdu. ABD ise daha önce Keşm Adası ve Goruk bölgesindeki radar ile İHA komuta merkezlerini hedef aldığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.

DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kuveyt ordusu da ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
