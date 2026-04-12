İran devlet televizyonu: ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadı

İran medyasının haberine göre, İslamabad'daki İran-ABD görüşmelerinde aşırı talepler nedeniyle ortak bir çerçeveye varılamadı. 21 saat süren müzakerelerde Hürmüz Boğazı ve nükleer materyaller üzerinde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.

İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD- İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.

Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
