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İran: ABD ile mesajlaşma sürüyor, öncelik savunma

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İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’lilerin mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak önceliklerinin İran’ı savunmak olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'lilerin mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak önceliklerinin İran'ı savunmak olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Bekayi, ABD'lilerin İran ile mesaj alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Bekayi, "Ancak bizim için öncelik egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve ABD'nin işlediği savaş suçlarına karşı halkımızı savunmaktır." dedi.

Kaynak: AA
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