İran Atom Enerjisi Kurumu: Erak Reaktörü'nü bombalamak sağlık hakkına saldırıdır

İran Atom Enerjisi Kurumu, Erak'taki ağır su reaktörünün sağlık alanında kritik öneme sahip olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in reaktöre yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamada, bu saldırıların kanser tedavisi ve tıbbi araştırmalar için hayati önem taşıyan altyapıya yönelik bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ABD- İsrail'in Erak'taki nükleer tesise saldırılarının sağlık alanını doğrudan etkilediği belirtildi.

Açıklamada, tesisin çalışmalarının; kanser hastalarının tedavisinde kullanılan izotopların üretiminde, yeni doğan bebeklerin muhtemel hastalıklarını erken teşhiste ve DNA ve enzimlerin şifresinin çözülmesinde önemli rol oynadığına işaret edilerek, "Hayat kurtaran bilimsel altyapıyı bombalamak, yaşam ve sağlık hakkına yönelik bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

İran, 27 Mart'ta, Erak Ağır Su Reaktörü'ne ABD- İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Erak Su Reaktörü gibi su araştırma reaktörleri, pahalı zenginleştirme gerektirmeyen doğal uranyum yakıtı kullanarak ticari elektrik üretmek ve kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan tıbbi izotopların üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle su reaktörleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından da sağlık sektörü açısından da kritik öneme sahip sayılıyor.

Buna karşılık, bu tür ağır su reaktörlerinin uygun koşullarda silah sınıfı plutonyum üretebilecek kapasitede oldukları gerekçesiyle nükleer silah yayılmasını önleme endişelerine yol açtı ve nükleer konuda İran'a yönelik Batılı ülkelerin endişelerinin nedenlerinden biri oldu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
